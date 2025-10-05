Juventus – Milan 0-0, i rossoneri al secondo posto

Terminato da qualche istante il match del posticipo tra Juventus e Milan.
I rossoneri di Allegri non riescono ad agganciare Napoli e Roma in testa, ma comunque conquistano un buon punto su un campo difficile.
Dopo il modesto primo tempo la ripresa è stata molto più vivace.
Occasione Juve, con Gatti che chiama in acrobazia Maignan alla super parata.
Poco dopo rigore per il Milan (fallo di Kelly su Gimenez), che però Pulisic tira alto.
Entrano Leao e dall’altra parte Vlahovic. Il Milan fa la partita e la Juventus prova a limitare i danni.
Clamorosa occasione proprio allo scadere per il portoghese che calcia male e consente la respinta al portiere bianconero.
Finisce a reti bianche, un punto per una.