Juventus -Milan 0-0 all’intervallo, Napoli spettatore interessato

Dopo 45′ il punteggio è ancora di 0-0 allo Stadium di Torino tra Juventus e Milan.
Gara combattuta ma non spettacolare. Da segnalare una bella azione di Gimenez che costringe Di Gregorio alla parata in due tempi e il cartellino giallo a Fofana.
Possesso palla leggermente in favore dei rossoneri. A inizio gara caloroso saluto all’ex Allegri da parte del pubblico bianconero.
Il Napoli è spettatore interessato: il Milan che in caso di vittoria potrebbe raggiungere gli azzurri e la Roma in testa alla classifica.