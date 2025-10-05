Juventus -Milan 0-0 all’intervallo, Napoli spettatore interessato

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
Dopo 45′ il punteggio è ancora di 0-0 allo Stadium di Torino tra Juventus e Milan.

Gara combattuta ma non spettacolare. Da segnalare una bella azione di Gimenez che costringe Di Gregorio alla parata in due tempi e il cartellino giallo a Fofana.

Possesso palla leggermente in favore dei rossoneri. A inizio gara caloroso saluto all’ex Allegri da parte del pubblico bianconero.

Il Napoli è spettatore interessato: il Milan che in caso di vittoria potrebbe raggiungere gli azzurri e la Roma in testa alla classifica.

