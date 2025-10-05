Henry: “De Bruyne vuole raggiungere sempre la perfezione, mi ricorda…”

Thierry Henry ha rilasciato alcune dichiarazioni alla CBS, dove ha parlato del centrocampista e fuoriclasse del Napoli, Kevin De Bruyne. Ecco le parole dell’ex attaccante di Arsenal e Barcellona: “De Bruyne? Non cercate di capire un genio: loro pensano diversamente e vedono le cose diversamente. Lui cerca di raggiungere la perfezione in tutto quello che fa. La quantità di volte che questo ragazzo ha fatto vincere il Belgio e il Manchester City. E Pep Guardiola lo ha detto, che un giocatore a cui piace fornire assist e a cui piace giocare per gli altri, voi direste che è un centrocampista, ma è la cosa più vicina a Micheal Laudrup secondo me“.