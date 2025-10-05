Gazzetta dello Sport-McTominay più libero in campo senza De Bruyne: il motivo

Nel match odierno, mister Conte passerà al 4-3-3 schierando Neres largo e facendo tornare Scott McTominay al centro del campo, ruolo in cui è stato eletto MVP della scorsa Serie A.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come la possibile esclusione di Kevin De Bruyne consenta al calciatore svedese di essere più libero in campo e avere maggiori opportunità di incidere nella metà campo offensiva: “Il tridente è fatto per lui, che sa giocare anche diversamente ma che con quel sistema si esalta: può giocare a destra e anche a sinistra, perché le accelerazioni sono spesso letali per i difensori avversari e finiscono per esaltare la trazione offensiva del Napoli, che oggi si riaffida a lui, tornando un po’ all’antico, forse per sottrarre McTominay a un lavoro “sporco”, che ha garantito nel finale dello scorso anno ma che adesso gli viene male”.