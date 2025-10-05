Gazzetta dello Sport: “Attenti a questi due! Conte e Gasp, le mosse per stare primi“

L’Inter non si ferma più. Con un netto 4-1 rifilato alla Cremonese, la squadra di Cristian Chivu conquista tre punti fondamentali e si regala, almeno per 24 ore, una serata da prima in classifica. Prestazione di forza e personalità quella dei nerazzurri, che hanno dominato la gara dal primo all’ultimo minuto, mostrando compattezza, intensità e un gioco sempre più fluido.

A celebrare l’impresa è La Gazzetta dello Sport, che nell’apertura odierna titola: “Arriva l’Inter”. Un messaggio chiaro e diretto, che certifica la crescita costante della formazione interista e la sua candidatura sempre più solida per la corsa scudetto.

Nelle pagine interne, il quotidiano rosa dedica spazio anche a Napoli e Roma, con un titolo che fa da monito alle rivali: “Attenti a questi due! Conte e Gasp, le mosse per stare primi”. L’attenzione resta quindi alta anche su Antonio Conte, che continua a dare un’identità forte al suo Napoli, e su Gian Piero Gasperini, capace di mantenere la Roma nelle zone alte della classifica.