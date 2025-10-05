Dzemaili: “Inter leggermente favorita per lo scudetto, oggi non sarà semplice per il Napoli”

Blerim Dzemaili, ex calciatore del Napoli e del Genoa, nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha analizzato il match delle ore 18 tra i partenopei ed il Grifone: “Il fattore Champions che altera, si gioca sempre e si fa fatica a recuperare, chi ha il doppio impegno come il Napoli può soffrirlo. E chi non lo ha, come Vieira, ha altri problemi. In assoluto: è una gara complicata per entrambe, certo più per il Genoa. Il Napoli è arrivato alla sfida con lo Sporting con la delusione di Milano e, mi pare, qualche polemica. Ha consumato energia.

L’Inter è lievemente, ma lievemente, davanti al Napoli, perché conosce il metodo per giocare su tutti i fronti. Ma Conte ha un grande squadra e lui sa come si fa un capolavoro. Lo ha dimostrato. Con loro, un filino dietro, il Milan, che ha Allegri e non so se mi spiego: come dice le cose in faccia lui, nessuno. Poi la Roma del Gasp, ovviamente”.