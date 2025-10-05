Corriere dello Sport: “Napoli cambia: magia Neres”

L’Inter conferma la sua forza e la sua ambizione in campionato con una vittoria netta per 4-1 contro la Cremonese nella sfida disputata a San Siro. La squadra di Cristian Chivu si impone con autorità sui grigiorossi di Davide Nicola, mostrando una prestazione di grande qualità e concretezza. A decidere il match sono le firme di Lautaro Martínez, Dimarco e Barella, con l’autogol di Bonny che completa il tabellino e consente ai nerazzurri di dilagare. Un risultato che conferma il momento di forma dell’Inter e la sua solidità tattica in vista dei prossimi impegni di Serie A.

Il Corriere dello Sport celebra la prestazione con il titolo: “Troppo Bonny”, a sottolineare la superiorità interista e la partita difficile vissuta dalla retroguardia della Cremonese.

Spazio anche al Napoli, impegnato nella preparazione del match contro il Genoa. Il quotidiano titola: “Napoli cambia: magia Neres”, evidenziando la possibile svolta tattica di Antonio Conte, pronto a passare al modulo 4-3-3 per dare nuova linfa offensiva agli azzurri.