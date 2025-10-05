CdS-I motivi dietro l’esclusione di De Bruyne contro il Genoa: il punto

Alle 18 il Napoli sarà impegnato contro il Genoa e per l’occasione mister Conte potrebbe lasciare fuori Kevin De Bruyne.

Il calciatore belga dopo la grande prestazione contro lo Sporting culminata con 2 assist, potrebbe inizialmente stare in panchina per diversi motivi che l’edizione odierna del Corriere della Sera ha svelato: “De Bruyne, infatti, è tra i giocatori più utilizzati finora con 402 minuti giocati, al pari di Politano. Considerando l’età e il calendario fitto che ha visto il Napoli impegnato tra campionato ed Europa, l’allenatore pare preferire, almeno per oggi, gestirne il minutaggio per evitare rischi fisici e mantenerlo brillante nei prossimi impegni.

Conte potrebbe comunque affidarsi a lui a gara in corso, soprattutto se la partita dovesse richiedere qualità e visione di gioco nel finale“.