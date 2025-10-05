Calaiò: “Il Napoli deve vincere oggi per arrivare alla sosta in testa al campionato”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli dal 2005 al 2008 (tornò anche nella seconda metà della stagione 2012/13), dice la sua riguardo la partita di Serie A tra Napoli e Genoa che si gioca oggi alle 18 al Maradona. Ecco le parole dell’attaccante della Zeta Napoli, in un’intervista rilasciata al Corriere Dello Sport: “Un pronostico per Napoli-Genoa? Sulla carta non dovrebbe esserci partita. Il Napoli ha la rosa superiore e il Genoa non sta vivendo un momento brillante. Per gli azzurri è importante vincere per arrivare alla sosta in vetta, perché poi inizierà un altro campionato“.