Tuttosport, nell’edizione di oggi, ha analizzato la situazione di Scott McTominay, con un focus su alcuni aspetti legati al suo ruolo nel Napoli di Conte. Negli ultimi tempi si discute molto della compatibilità tra McTominay e De Bruyne nella nuova formazione degli azzurri. Secondo alcuni lo scozzese fa fatica a trovare gli stessi spazi come l’anno scorso, per la presenza di De Bruyne nelle stesse zone di campo. Secondo il giornale attualmente non si può parlare di una crisi realizzativa di uno dei protagonisti che hanno contribuito alla conquista del terzo scudetto. Per McTominay, tuttavia, il suo raggio d’azione sembra essere condizionato dalla presenza del fuoriclasse belga. Conte ha optato per una configurazione che consenta a entrambi di essere contemporaneamente in campo, preferendo i “Fab Four” invece di tornare al collaudato 4-3-3 che tanto aveva funzionato con il Napoli della passata stagione. Finora McTominay ha segnato solo una rete, all’esordio contro il Sassuolo, mantenendo una media simile a quella dell’anno scorso, quando era andato a segno contro il Como alla sua terza gara in azzurro. L’evoluzione tattica potrebbe comunque riservare ulteriori sorprese nelle prossime settimane.