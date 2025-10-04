L’edizione odierna de il Mattino ha aggiornato i lettori sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku. Il Napoli sta affrontando la prima fase della stagione senza l’esperto attaccante belga, fermato da un infortunio nell’ultima amichevole precampionato degli azzurri. Tuttavia, ci sono segnali incoraggianti per il suo ritorno in campo. Secondo quanto riportato, i tempi di recupero di Lukaku potrebbero essere più veloci del previsto. L’attaccante sembra aver accelerato il processo di riabilitazione e avrebbe già comunicato al club una possibile data di rientro anticipata. Lukaku ha informato la società di un progresso sorprendente nel suo recupero, lasciando intendere che potrebbe tornare a disposizione già a metà dicembre, ben prima di quanto inizialmente ipotizzato. Per i fisioterapisti della nazionale belga che lo stanno seguendo, il giocatore potrebbe essere pronto per quella data, anticipando il ritorno che si pensava avvenisse a gennaio. L’obiettivo sembra puntare sulla Supercoppa italiana a Riad. E questo Lucca potrebbe vedersi ridurre le opportunità di giocare