L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha approfondito la delicata questione dello stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe avuto un confronto con il sindaco Gaetano Manfredi in occasione della partita Napoli-Sporting. Il tema centrale dell’incontro è stato proprio lo stadio, con De Laurentiis che auspica la possibilità di dotare la squadra azzurra di una nuova struttura. Il dialogo tra ADL e Manfredi sul futuro dell’impianto si è svolto direttamente al Maradona. L’incontro sarebbe avvenuto poco prima della sfida contro lo Sporting e sarebbe servito per discutere delle prospettive di uno stadio che, da tempo, rappresenta un nodo cruciale per la società e la città. Nel frattempo in attesa della convocazione della ZES (Zona Economica Speciale), sono sul tavolo due possibili scenari: la costruzione di un nuovo stadio, ipotesi complicata soprattutto nella zona di Caramanico vicino al Centro Direzionale, oppure la ristrutturazione e il potenziamento dell’attuale struttura di Fuorigrotta. Quest’ultima opzione potrebbe consentire a Napoli di giocare un ruolo significativo nell’Europeo del 2032.