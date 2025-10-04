L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione di due giocatori chiave per Antonio Conte, sottolineando il loro ruolo cruciale nel progetto del Napoli. Dopo una stagione trionfale, il tecnico è determinato a ripetersi e punta su un gruppo di calciatori essenziali per mantenere l’equilibrio della squadra. Tra tutti, emergono due figure fondamentali. Infatti Conte considera Lobotka e Anguissa assolutamente indispensabili. L’esperimento di schierarli entrambi fuori dalla formazione, testato contro il Pisa, si è dimostrato troppo rischioso e non sarà replicato. Lobotka è definito “la mente” della squadra, mentre Anguissa rappresenta “il braccio”. La coppia ha giocato un ruolo decisivo nella conquista di due scudetti consecutivi e, sin dal periodo di Spalletti, è diventata un pilastro per gli equilibri tattici del Napoli. Unendo qualità tecniche ed energia fisica, entrambi i giocatori saranno titolari nella partita di campionato contro il Genoa, in programma domani.