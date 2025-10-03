Napoli – Genoa: curiosità e statistiche

Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan a San Siro, il Napoli si è riscattato in Champions League, battendo lo Sporting Lisbona 2-1: adesso vuole tornare alla vittoria anche in campionato nella partita contro il Genoa in programma domenica alle 18. I Partenopei, finora, hanno vinto tutte le loro partite in casa, mentre la squadra di Vieira è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato (2 punti nelle prime 5 partite). Di seguito, ecco alcune curiosità e statistiche proposte dalla Lega Serie A riguardo la partita di domenica sera:

-Le due squadre si sono affrontate a Napoli in gare ufficiali 61 volte: il bilancio parla di 29 vittorie del Napoli, 10 del Genoa e 22 pareggi.

-Il Genoa non vince a Napoli dal 22 febbraio 2009 (0-1, gol di Bosko Jankovic). Nelle successive 15 partite, 9 vittorie dei Partenopei e 6 pareggi.

-Il Napoli non era in testa in campionato dopo 5 giornate dalla stagione 2021/22, quando era capolista solitaria a punteggio pieno.

-Insieme all’Inter e alla Juventus, il Napoli è la squadra che ha segnato con più marcatori diversi in questa Serie A (8 insieme alle altre due squadre citate prima).

–De Bruyne è ancora alla ricerca del suo primo gol al Maradona: i 3 gol che ha segnato finora sono arrivati tutti in trasferta.

-Il Genoa è una delle squadre con meno marcatori in questo campionato finora: 2 come Torino, Pisa, Parma, Verona e Fiorentina.

-Era dalla stagione 2017/18 che il Genoa era secco di vittorie nelle prime 5 partite di campionato: la prima vittoria arrivò all’ottava giornata. I rossoblù chiusero il campionato al dodicesimo posto.

-Il Genoa non vince in campionato dal 24 maggio 2025 (vittoria per 1-3 contro il Bologna nell’ultima giornata della Serie A 2024/25).

-E’ il terzo confronto ufficiale in Serie A tra Antonio Conte e Patrick Vieira: I due si sono affrontati due volte la scorsa stagione sempre da allenatori del Napoli e il Genoa (1-2 per i Partenopei all’andata, 2-2 al ritorno).

-Nel mese di ottobre, il bilancio di Conte da allenatore è di 23 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte.