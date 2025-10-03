Giordano: “Hojlund mi ricorda Haaland nelle movenze”

Bruno Giordano, attaccante del Napoli dal 1985 al 1988, parla di Hojlund in un’intervista rilasciata alla Gazzetta Dello Sport. Ecco le sue parole: “Hojlund non può non piacere, ha tutto: sensibilità, scatto secco e progressione, capacità di giocare nello stretto e di attaccare la profondità. Se hai al tuo fianco un genio come De Bruyne le cose sono più facili. Nel primo gol sembravano telecomandati e la giocata di De Bruyne in quello spiraglio così stretto è degna di un maestro. E pure nel secondo: Kevin lo cerca e lui il tempo al portiere, lo anticipa, si avvita. Non ha paura di nessuno. A me nelle movenze, nella capacità di scappare via, ricorda tanto Haaland. Appartengono alla stessa generazione. Uno ha già segnato tantissimo, l’altro promette di farlo“.