GdS – Patrick Vieira studia le armi per fermare il Napoli

Inizio di campionato difficile per il Genoa di Patrick Vieira, attualmente al penultimo posto in classifica con soli 2 punti. Dopo la sconfitta interna contro la Lazio per 0-3, la squadra rossoblù se la dovrà vedere contro il Napoli al Maradona, domenica alle 18. Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, ci saranno alcuni cambiamenti nella formazione titolare del Genoa per la partita di domenica. Vieira giocherà con il solito 4-2-3-1, ma per l’attacco, Colombo potrebbe finire in panchina: come sostituto, il favorito è Ekuban. Inoltre, Vieira potrebbe preferire Venturino a Vitinha: l’esterno classe 2006 ha fatto il suo esordio in Serie A nella partita contro la Lazio, giocata lunedì, dopo le partite giocate in Coppa Italia contro Vicenza ed Empoli. In quelle partite è entrato dalla panchina, contro il Napoli può partire da titolare per la prima volta.