GdS – Hojlund diventa Lukaku per una notte, la missione di Conte

Dopo l’infortunio di Lukaku, il Napoli ha deciso di puntare su Rasmus Hojlund come nuovo attaccante. Finora, tra campionato e Champions League, l’ex attaccante di Atalanta e Man Utd ha messo a segno 3 reti in 5 partite, con le ultime due che sono arrivate nella vittoria interna per 2-1 contro lo Sporting Lisbona in Champions (partita giocata mercoledì sera). Come rivelato dalla Gazzetta Dello Sport, Conte vuole portare Hojlund nell’Olimpo dei migliori bomber d’Europa: il tecnico pugliese ha annunciato di essere pronto alla sfida al termine della partita contro lo Sporting Lisbona.