CdM – Conte potrebbe fare alcuni cambi a centrocampo per la partita con il Genoa

L’edizione odierna del Corriere Del Mezzogiorno parla dei probabili cambi nell’11 titolare del Napoli che Conte potrebbe fare per la partita contro il Genoa in programma domenica alle 18. Secondo il quotidiano, Gilmour ed Elmas chiedono minuti, dunque Conte potrebbe far giocare loro dal primo minuto e far riposare Anguissa e Lobotka. Molto probabilmente giocheranno De Bruyne e McTominay: nonostante il centrocampista scozzese non riesca a trovare la giusta collocazione nel nuovo modulo, difficilmente Conte rinuncerà a lui domenica.