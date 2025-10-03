Auriemma: “De Bruyne non è in condizione, Sporting Lisbona squadra lenta”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di SportItalia della forma attuale del centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne e della partita vinta dalla squadra di Conte contro lo Sporting Lisbona mercoledì in Champions League. Ecco le sue parole: “De Bruyne condiziona il modo di giocare del Napoli, ha segnato solo alla prima giornata di campionato e poi si è fermato. E’ un giocatore che è letteralmente sparito dalla geografia tattica del Napoli. Antonio Conte deve purtroppo barcamenarsi in questa situazione. Se io devo fare a meno di uno dei centrocampisti, metto in panchina De Bruyne, perché il Napoli non può permettersi di dare una marcia in più agli avversari. Nel Napoli finora non ha dimostrato quello che noi ci aspettavamo. Non critico De Bruyne che è un campione, ma non è in condizione. Ha fatto due assist contro lo Sporting Lisbona, è vero, ma il Napoli ha giocato contro una formazione importante che non esprime nessun ragionamento tattico né strategico. E’ una squadra che ama giocare a calcio con un andamento lento, tanto che De Bruyne è riuscito a fare uno slalom fra tre avversari per lanciare Hojlund. Io mi auguro che lo stesso riesca a farlo domenica contro il Genoa“.