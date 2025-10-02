VIDEO – “Possono fare solo gne gne gne”. Adani ironizza sulle critiche a De Bruyne

Lele Adani, ex calciatore ed oggi commentatore tv, ironizza a proposito delle critiche ricevute da Kevin De Bruyne nelle ultime giornate. Al termine della partita Napoli-Sporting Lisbona, che ha visto il belga mettere a referto due assist, l’opinionista ha risposto in maniera ironica a quanto pronunciato a proposito dell’ex City in un video postato sulle sue storie di Instagram in cui ripete più volte “Possono fare solo gne gne gne”. Sul suo conto, non sono mancate critiche in queste prime giornate. Di seguito, il filmato.

Credits: Instagram @leleadani