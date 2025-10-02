Ugolini: “Napoli-Genoa? Conte restio a fare turnover, vi spiego”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del match Napoli-Genoa. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli ha dimostrato di essere competitivo con varie soluzioni tattiche, sfruttando appieno la panchina. Con la crescita delle seconde linee il Napoli può fare molta strada in tutte le competizioni. Turnover? C’è la sosta subito dopo il match contro il Genoa, quindi è probabile che non ci sia turnover e che sia rimandato. Milano per certi aspetti è stato una sveglia per il Napoli, per avere un certo tipo di approccio alle partite. E ieri il livello di concentrazione è stato massimo. Il calcio di rigore è stato un momento di sfiga, Politano è stato sfortunato, perché poi in generale ho visto una squadra con la spina attaccata”.