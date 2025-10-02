UFFICIALE – Hojlund candidato al premio di giocatore della settimana di Champions League. I dettagli

Rasmus Hojlund è stato il grande protagonista di Napoli-Sporting Lisbona. La sua doppietta ha permesso agli azzurri di ottenere un preziosissimo successo in una gara apparsa tutt’altro che semplice. Una grande partita la sua, tanto da essere notata dalla Uefa, che lo ha inserito tra i candidati al riconoscimento di miglior giocatore della settimana della competizione. Insieme a lui, sono stati candidati Kylian Mbappé, autore di una tripletta contro il Kairat Almaty; il norvegese Jens Petter Hauge in rete per due volte con il suo Bodo Glimt contro il Tottenham. Infine, Erling Braut Haaland, autore di una doppietta ai danni del Monaco.