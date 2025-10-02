Processo ADL, l’avv. Contrada: “Abbiamo chiesto un rinvio al giudice, vi spiego”

Lorenzo Contrada, legale di Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito dell’udienza svoltasi in mattinata riguardante un’indagine nei confronti del presidente del Napoli cui è contestato il reato di falso in bilancio. Su questa vicenda, l’avvocato si è così esposto. “Abbiamo chiesto un rinvio al giudice al fine di depositare una consulenza tecnica di un professore universitario che dimostrerà che i criteri contabili utilizzati in bilancio sono assolutamente corretti. Il giudice ha accolto l’istanza e attende il deposito della nostra consulenza e valuterà tutto il 6 novembre”.