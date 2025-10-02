O Jogo – Champions, Napoli-Sporting: la doppietta di Hoijlund sconfigge i portoghesi

O Jogo, quotidiano sportivo portoghese, scrive della sconfitta in Champions dello Sporting allo Stadio Maradona contro il Napoli: “Lo Sporting ha subito la sua prima sconfitta nella fase a gironi di Champions League, perdendo 2-1 in trasferta contro il Napoli nel secondo turno delle partite giocate allo stadio Diego Armando Maradona in Italia. Il giocatore danese Rasmus Hojlund ha segnato entrambi i gol per i partenopei, al 36′ e 79′ minuto, e nel frattempo il colombiano Luis Suarez, entrato in campo all’inizio del secondo tempo, ha addirittura pareggiato per i due volte campioni nazionali, al 62′ minuto, su rigore. Nel turno successivo, lo Sporting, che ha tre punti, ospiterà i francesi del Marsiglia il 22 ottobre, mentre il Napoli si recherà a Eindhoven per affrontare il PSV il giorno prima, dopo aver ottenuto i primi tre punti nella competizione contro i Lions”.