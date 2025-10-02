Napoli-Sporting Lisbona, tensione in città: scontri tra tifosi 

La vigilia di Napoli-Sporting Lisbona, valida per la fase a gironi di Champions League, è stata segnata da momenti di forte tensione nel cuore della città. Nel pomeriggio, a poche ore dal fischio d’inizio, si sono verificati scontri tra le due tifoserie nella zona compresa tra Piazza Municipio e la Stazione Marittima.

Secondo quanto riportato dai colleghi di SiComunicazione, un testimone ha descritto così la scena:

“È stata una vera e propria guerra. I tifosi dello Sporting erano seduti tranquillamente al bar, scherzavano e bevevano senza dar fastidio a nessuno. All’improvviso, però, sono stati aggrediti dai tifosi del Napoli. Non possiamo raccontare bugie: se ci comportiamo così, non meritiamo queste coppe, dovremmo giocare a porte chiuse senza far arrivare nessuno”.