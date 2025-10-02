Napoli-Genoa sarà diretta da La Penna di Roma 1. Pezzuto al Var

Sono state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la sesta giornata di Serie A. In questa, il Napoli ospiterà il Genoa di Patrick Vieira allo stadio Diego Armando Maradona. Partita programmata per il giorno domenica 5 ottobre alle ore 18:00. L’incontro ssarà diretto dal signor Federico La Penna della sezione di Roma 1. Verrà assistito dai guardalinee Passeri e Trinchieri, mentre il quarto uomo sarà Galipò. Il Var sarà presieduto dal signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, e ad assisterlo ci sarà Sozza.

NAPOLI – GENOA h. 18.00

LA PENNA

PASSERI – TRINCHIERI

IV: GALIPO’

VAR: PEZZUTO

AVAR: SOZZA