Matri: “Napoli favorito per lo Scudetto”

Protagonista alla conferenza di presentazione dell’evento “One Stronger Together”, in programma il 18 ottobre presso la Cittadella dello Sport di Tortona, Alessandro Matri ha affrontato diversi temi legati all’attualità calcistica, dal futuro dei giovani talenti alla corsa Scudetto.

Sul giovane Pio Esposito, Matri ha invitato alla cautela: “L’errore sarebbe metterlo alla ghigliottina ai primi sbagli. Ha una grande responsabilità perché deve prendere il posto di Thuram, ma non è giusto fare paragoni. In questi giorni ho sentito parlare addirittura di una sfida con Camarda: non è una gara tra giovani, l’importante è arrivare in Serie A e restarci, migliorando stagione dopo stagione. Esposito ha margini enormi e ha già dimostrato di poter stare in una squadra come l’Inter. Avrà inevitabilmente alti e bassi, ma non va né esaltato né affossato. L’approccio di Chivu, che lo protegge ed espone al momento giusto, mi sembra perfetto”.

L’ex attaccante ha poi commentato il progetto di abbattere San Siro: “Siamo nel 2025, credo sia giusto che le società abbiano stadi di proprietà. È normale che dispiaccia, anche se personalmente lì ho preso solo fischi (ride, ndr). Ma bisogna andare avanti ed essere all’avanguardia”.

Infine, una previsione sulla lotta Scudetto: “Io punto sul Napoli. È campione in carica, ha una rosa più profonda e un allenatore con più esperienza in Serie A rispetto al tecnico dell’Inter. Negli ultimi anni lo Scudetto è sfuggito proprio contro i nerazzurri, ma oggi vedo gli azzurri davanti a tutti”.