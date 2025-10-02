Il Mattino – Napoli-Sporting Lisbona, il racconto degli scontri. Tre arresti ed un ferito

Napoli-Sporting Lisbona non è stata caratterizzata solamente da quanto visto in campo, ma anche da dei violenti scontri avvenuti tra le due tifoserie nel pre-partita. Questi, hanno visto scattare tre arresti, oltre che a registrare un ferito tra i lusitani. Di seguito, il racconto riportato da Il Mattino.

“Almeno tre gli scenari violenti del pre-partita. Poco dopo le 17 un primo manipolo di napoletani ha intercettato una ventina di supporters dello Sporting Lisbona che si intrattenevano seduti all’esterno di un bar. La follia è documentata in alcuni video ripresi dai residenti della zona: partono alla carica i napoletani, i portoghesi sembrano avere la peggio, botte da orbi con tavolini e sedie che volano, fino a quando gli ospiti non si ricompattano a falange e contrattaccano. Un giovane lusitano viene colpito alla testa, verrà ricoverato all’ospedale Cto in codice giallo (le sue condizioni non sono gravi). Il tutto accadeva a poche decine di metri anche da due caserme della Guardia di Finanza. la “caccia” ai tifosi lusitani prosegue intorno alla Stazione marittima: sapendo che il punto di concentramento per gli ospiti diretti allo stadio Maradona è quello, i teppisti che con il tifo azzurro nulla hanno a che fare tornano in azione lungo via Cristoforo Colombo”.

“Sono una ventina, tra loro c’è anche chi ha partecipato al primo raid, in tanti sfrecciano a bordo di scooter brandendo dei bastoni. Anche in questo caso lo schema dell’agguato viene rispettato. Un gruppo di portoghesi si salva riparando nelle sale interne di un ristorante, e l’arrivo delle forze dell’ordine evita che la situazione degeneri ulteriormente. Ma non è finita. E sono sempre i napoletani a seminare il panico, questa volta in piazza Municipio, dando fuoco ad alcune campane per la raccolta differenziata. È il caos, ma fortunatamente il robusto dispositivo garantito dal Reparto mobile della Questura riesce a fronteggiare i rischi, e non si conteranno feriti. Le forze dell’ordine sono mobilitate e convergono nella “zona rossa”. Tre gli arrestati (di 20, 23 e 32 anni): due per possesso di armi atti ad offendere e uno per violazione di Daspo. Al momento tutti e tre sono ai domiciliari in attesa di giudizio per direttissima. Altre tre persone sono state denunciate: c’è anche un minorenne (17 anni)”.