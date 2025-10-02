Gazzetta – Napoli, De Bruyne e Hoijlund decisivi; mente e braccio degli azzurri

La Gazzetta delllo Sport si sofferma sulla prima vittoria in Europa in stagione del Napoli e dei suoi protagonisti: “C’è una nuova coppia in città, fino a pochi mesi fa rivali nella stessa città. Oggi invece Napoli si gode Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund, mente e braccio del primo trionfo europeo stagionale. Ma sul 2-1 sullo Sporting c’è scolpita anche la manona di Vanja Milinkovic Savic, miracoloso con un riflesso felino all’ultimo dei quattro minuti di recupero. Il ko di Milano è archiviato, il Napoli è ripartito e ora anche in Champions è bello guardare la classifica. Un primo passo da tre punti, che dà morale e fiducia per il futuro”.