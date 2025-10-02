Gazzetta – Falso in bilancio, oggi De Laurentiis in udienza a Roma. I dettagli

Oggi, è fissata l’udienza davanti al Gup di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, indagato per il reato di falso in bilancio. In particolare, gli sono contestate operazioni che hanno portato a delle plusvalenze fittizie, come quelle di Kostas Manolas e di Victor Osimhen. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “È fissata per stamattina l’udienza davanti al gup di Roma del procedimento in cui il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis (assistito dagli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada), è indagato per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. I pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo per il numero 1 del club campione d’Italia, la società e il braccio destro del patron Andrea Chiavelli. Al centro del procedimento ci sono le presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore greco Kostas Manolas nell’estate del 2019 e nell’acquisto dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lilla”.