Garcia: «Scudetto? Il Napoli può rivincerlo. De Bruyne? Un fuoriclasse»

Rudi Garcia, Ct del Belgio, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito di Kevin De Bruyne oltre che di un pensiero sulla lotta scudetto della Serie A. Di seguito, le sue parole a riguardo.

Felice della scelta di De Bruyne di accettare Napoli?

«Sì. Si parlava di Stati Uniti o di Arabia Saudita. Scelte che hanno degli aspetti positivi, ma anche negativi come fuso orario, distanza, livello del campionato. A Napoli invece sei in Europa, sei campione d’Italia e disputi la Champions. Ovvio che a 34 anni non possa giocare 90 minuti tutte le partite, ma Kevin è un fuoriclasse, uno dei giocatori più forti che ho allenato. E ce ne sono stati tanti: penso ad esempio a Totti, Ronaldo o Hazard…».



Per chiudere, a chi lo scudetto?

«Una delle solite. Il Napoli lo può rivincere, ha una rosa di qualità, ma ripetersi è sempre complicato. L’Inter è forte e al Milan mi sembra si stia creando un’atmosfera molto positiva, oltre al fatto che non hanno le coppe. E poi la Juve resta sempre la Juve…».