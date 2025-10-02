FOTO – De Bruyne candidato al premio di miglior giocatore del mese di settembre della Serie A. I dettagli

Kevin De Bruyne è stato candidato al premio di miglior giocatore del mese di settembre della Serie A. Il belga del Napoli, autore di una rete su rigore contro la Fiorentina, ha ricevuto la nomination insieme a Federico Baschirotto della Cremonese, Federico Dimarco dell’Inter, Nikola Krstovic dell’Atalanta, Riccardo Orsolini del Bologna e Christian Pulisic del Milan. “I candidati all`EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre sono: Baschirotto (Cremonese), De Bruyne (Napoli), Dimarco (Inter), Krstovic (Atalanta), Orsolini (Bologna), Pulisic (Milan). I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 3ª alla 5ª della Serie A Enilive 2025/2026”.