Del Genio: “Criticare De Bruyne? Scelta pessima, vi dico”

Il giornalista di Telecapri Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare della prestazione di De Bruyne. Ecco cosa ne pensa:

“Fa effetto sentire uomini di calcio che non conoscono l’argomento De Bruyne. Io so come funzionano i talk show, non li amo e l’ho detto anche mentre vi partecipavo, ma qualcuno dice la cosa ad effetto perché per alcuni è come un giocatore che entra 5 minuti e vuole attirare l’attenzione ma quando cerchi sempre la giocata allora sbagli. Dire la cosa ad effetto nel calcio è propedeutico alla brutta figura”.