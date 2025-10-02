Dall’Inghilterra – Il Napoli ci prova per Mainoo a gennaio: il punto

Secondo quanto riporta il tabloid inglese Daily Mail, Kobbie Mainoo resta un nome in orbita Napoli per il mercato di gennaio. Ecco cosa scrive:

“Mainoo aveva chiesto un prestito quest’estate, con il Napoli come prima scelta, ma lo United non era disposto a lasciare andare il ventenne. Il centrocampista della nazionale inglese si è limitato fino ad ora per lo più a fare brevi apparizioni da subentrante, sotto la guida dell’allenatore Amorim, dopo il ‘no’ dello United al traferimento in prestito al Napoli. Non ci sorprenderebbe se Mainoo dovesse provare a lasciare lo United a gennaio, quando riaprirà la sessione di calciomercato di quest’inverno. Il Napoli era desideroso di ingaggiare Mainoo quest’estate e il giocatore voleva unirsi agli ex Premier League: Scott McTominay, Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne. Si prevede che i campioni della Serie A ci riproveranno a gennaio, ma ci sono anche i club spagnoli: Real Madrid e Atletico Madrid, in lizza per Mainoo. Kobbie Mainoo è ancora interessato a trasferirsi al Napoli”.