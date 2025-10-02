Colonnese: “Napoli, vittoria di carattere in Champions”

Ospite di Maracanà su TMW Radio, l’ex difensore Francesco Colonnese ha commentato la vittoria del Napoli in Champions League, soffermandosi anche sull’impatto dei singoli e sulla gestione di Antonio Conte.

“È stata una partita dai due volti – ha spiegato Colonnese –. Il Napoli ha dominato finché era in vantaggio, poi ha rischiato di subire il secondo gol. Alla fine, però, la qualità dei suoi uomini ha fatto la differenza: penso a De Bruyne e Hojlund. È stata vinta una sfida che si stava complicando”.

Colonnese ha poi analizzato le prestazioni dei singoli: “Hojlund sta faticando in Premier League, ma in Serie A incide eccome. È un bomber vero: attacca gli spazi, sa giocare da solo e segna. Il Napoli ha trovato un giocatore fondamentale. Anche Modric resta determinante: il Milan è costruito attorno a lui, e in un campionato dove c’è meno talento in mezzo al campo, il suo peso specifico è enorme”.

Secondo l’ex difensore, la Champions potrebbe influire sul rendimento in campionato: “Lo scorso anno il Napoli non la giocava e ha trovato continuità fino allo scudetto. La Champions toglie energie e porta pressioni: inevitabilmente qualcosa si paga. Conte dovrà essere bravo a gestire le due competizioni, ma ha le alternative per farlo”.

Infine, un’analisi sul centrocampo: “È vero che McTominay sta rendendo meno perché De Bruyne gli sta togliendo spazio. Sono due mezzali, Conte li sta mettendo insieme per non rinunciare a nessuno, ma qualcuno rischia di essere sacrificato. Io li farei partire entrambi, alternando Anguissa nelle partite dove serve più fisicità”.