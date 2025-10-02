CdS – Napoli-Genoa ultimo ostacolo prima della pausa Nazionali. Conte dovrà ancora fare a meno di due calciatori

Dopo Napoli-Sporting Lisbona, gli azzurri avranno un’ultima avversaria da affrontare prima della pausa delle Nazionali di ottobre: il Genoa di Patrick Vieira. In questa uscita, Antonio Conte dovrà ancora fare a meno di Buongiorno e di Rrahmani, ai box per infortunio. Ne scrive a tal proposito Il Corriere dello Sport.

“E ora, dopo la doppia tappa in quattro giorni sulla Milano-Napoli, la folle corsa può continuare con la sesta partita in 22 giorni: un ultimo stralcio di campionato prima della sosta per gli impegni delle nazionali, però ancora al Maradona. Un dettaglio non da poco, considerando la grande quantità di viaggi e trasferte e l’ulteriore stress accumulato dalla squadra. Dicevamo: domenica, alle 18, arriverà il Genoa di Vieira, in bruttissime acque e al centro di una burrasca che rischia di trasformarsi un tempesta. Si vedrà, cose di casa ligure. Anche il Napoli ha il suo bel da fare, ci mancherebbe, soprattutto perché Conte dovrà ancora a meno di Buongiorno e Rrahmani. L’emergenza difensiva che ha caratterizzato la notte di Champions con lo Sporting non può considerarsi conclusa, però rispetto alla coppa torneranno Di Lorenzo, ieri squalificato, Mazzocchi e Marianucci, entrambi fuori dalla lista Uefa e in tribuna”.