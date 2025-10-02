Aia, le designazioni arbitrali della sesta giornata. Juventus-Milan a Guida

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la sesta giornata di Serie A. Questa, ha nel suo match clou un interessante Juventus-Milan, posticipo di giornata. Gara che è stata affidata a Guida di Torre Annunziata, con Di Bello al Var. L’Inter, invece, sfiderà l’imbattuta Cremonese a San Siro. Per questa sfida è stato designato il signor Feliciani, mentre al Var andrà Gariglio. Di seguito, l’elenco delle varie designazioni.

H. VERONA – SASSUOLO     Venerdì 03/10 h. 20.45

FOURNEAU

IMPERIALE – REGATTIERI

IV:      MARCHETTI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MARESCA

LAZIO – TORINO      Sabato 04/10 h. 15.00

PICCININI

CAPALDO – LAUDATO

IV:      MARINELLI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      CHIFFI

PARMA – LECCE    Sabato 04/10 h. 15.00

DOVERI

BERTI – BIANCHINI

IV:       CALZAVARA

VAR:      MARESCA

AVAR:       DI PAOLO

INTER – CREMONESE     Sabato 04/10 h. 18.00

FELICIANI

LO CICERO – POLITI

IV:     RAPUANO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     DI BELLO

ATALANTA – COMO

ZUFFERLI

PRETI – LUCIANI

IV:       ZANOTTI

VAR:     MARINI

AVAR:    MAGGIONI

UDINESE – CAGLIARI     h. 12.30

ARENA

BACCINI – CECCON

IV:     MUCERA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      PRONTERA

BOLOGNA – PISA     h. 15.00

ABISSO

VECCHI – DI GIOIA

IV:     COLLU

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     VOLPI

FIORENTINA – ROMA     h. 15.00

COLOMBO

PERROTTI – MORO

IV:     MASSIMI

VAR:     CHIFFI

AVAR:      GARIGLIO

JUVENTUS – MILAN    h. 20.45

GUIDA

COLAROSSI – ROSSI C.

IV:     AYROLDI

VAR:    DI BELLO

AVAR:      GHERSINI

