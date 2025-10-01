Vidigal: «Napoli, lo Sporting gioca molto bene. Protagonista del match? Vi dico»

José Luis Vidigal, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Qui, ha presentato alcuni temi riguardanti Napoli-Sporting Lisbona, partita di Champions League in programma per stasera alle ore 21:00. Di seguito, il suo pensiero.

Napoli-Sporting Lisbona è la partita del cuore per José Luis Vidigal…

«Sono stato quattro anni in entrambi i club, sono venuto in Italia da lunedi per vivere l’atmosfera e sono stato ricoperto da affetto in ogni angolo della città. Avrei portato i figli, ma la scuola ha la priorità e quindi racconterò loro quale accoglienza abbia ricevuto, indimenticabile. Arrivai dopo lo splendido Europeo con il Portogallo, in una squadra straordinaria. Trovammo difficoltà, non fu un periodo felice per i risultati ma l’amore della gente non è mai mancato. Sono legato a Napoli, ovvio. E so che adesso è tutta un’altra storia: due scudetti in due anni, calctatori di livello straordinario come De Bruyne, come Hojlund, come tanti altri».

Per chi sarà dura la partita di stasera?

«Per entrambe. Lo Sporting gioca molto bene, è in fiducia, con quel 4-2-3-1 che ti attacca, non ha patito l’addio di Gyokeres (ceduto all’ Arsenal, ndr), resta una protagonista del campionato portoghese. E il Napoli l’ho visto a Milano, contro il Milan, ha giocato bene nonostante le assenze in difesa, che però potrebbero pesare. Sarà una partita difficile e anche delicata dal punto di vista tattico, però sarà bella come può esserlo una sfida tra due avversarie che vogliono vincerla».

Scelga un calciatore simbolo della serata da una parte e dall’altra. Chi del Napoli e chi dello Sporting?

«C’è l’imbarazzo della scelta, chiaramente. Direi De Bruyne ma confesso che il McTominay dell’anno scorso è stato impressionante per i gol e per la la personalità con cui si è presentato in Serie A. E per lo Sporting, facile, dico Hjulmand che in Italia conoscete benissimo (ha giocato nel Lecce, ndr) e che ancora viene seguito, così scrivono da noi, dalla Juventus. È diventato un leader dello Sporting. E comunque ci sarà da divertirsi. lo me la godrò tutta».