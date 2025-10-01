Sky – De Laurentiis non sarà presente al pranzo Uefa tra Napoli e Sporting Lisbona. Il motivo

Aurelio De Laurentiis non è presente al pranzo Uefa che si sta tenendo in questi minuti tra le dirigenze di Napoli e Sporting Lisbona. Il patron degli azzurri non ha preso parte al consueto incontro pre partita poiché ha degli impegni da svolgere a Roma. Inizialmente, la sua presenza era prevista. Questa, è però saltata a causa del prorogarsi di alcune faccende. Sarà però presente al Maradona in serata, quando la partita andrà in scena. A comunicarlo è il giornalista Francesco Modugno ai microfoni di Sky.

