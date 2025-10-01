Repubblica: Spinazzola e Olivera recuperati,c’è solo un ballottaggio

L’edizione odierna di Repubblica svela le probabili scelte di Antonio Conte per la partita di stasera contro lo Sporting Lisbona, in particolare una grande notizia che Spinazzola e Olivera hanno recuperato dagli infortuni ed stasera ci saranno per il match, Spinazzola dovrebbe giocare a destra a posto dello squalificato Di Lorenzo, a sinistra ballottaggio tra Olivera e Gutiérrez, Savic in vantaggio su Meret per una maglia da titolare, a difesa coppia centrale Beukema e Jesus, per il resto la squadra sarà la stessa che ha giocato contro il Milan.