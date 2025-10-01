Napoli-Sporting, Il Mattino: ecco quanti tifosi portoghesi ci saranno stasera, è massima allerta in città

L’edizione di oggi del Il Mattino racconta che ci saranno un migliaio di tifosi dello Sporting verso Napoli, un centinaio sono già arrivati dalle prime ore di ieri. Serve attenzione perché il precedente del 2016 non fa dormire sonni tranquilli. A Lisbona la squadra di Sarri affronto il Benfica ed diversi napoletani furono aggrediti vicino allo stadio prima del match. Infatti ieri sera attenzione massima in citta, per i quartieri del centro la tifoseria portoghese è stata controllata a distanza per evitare incidenti di ogni sorta.