Il Mattino – Nessuna multa per De Bruyne: spunta la decisione della squadra. I dettagli

Non ci sarà nessuna multa per Kevin De Bruyne. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino. Il belga, al momento della sua sostituzione nel corso della partita Milan-Napoli, ha reagito con qualche smorfia che non è stata gradita dal tecnico Antonio Conte. Tuttavia, l’ex Manchester City non pagherà alcuna sanzione. Di seguito, il racconto della vicenda.

“In ogni caso, anche la squadra ha deciso di non far scattare la multa prevista dal regolamento interno in casi simili, ovvero quando qualcuno fa qualche smorfia di troppo al momento del cambio, oppure mormora qualcosa di sospetto. No, nessuna sanzione: la comprensione di Conte è stata fatta propria anche dal gruppo. Anche il belga ha girato pagina: ieri, con l’allenamento aperto ai giornalisti, è toccato persino mettersi in mezzo al cerchio del tradizionale torello a inseguire il pallone. Rideva. Ma alla fine, pur senza chiedere pubbliche scuse, farà ammenda portando i compagni a cena. Prima o poi. Perché gli impegni sono tanti e organizzare non è semplice. In fondo il broncio che ha tenuto per tutta la giornata di lunedì è andato via: non avrebbe senso mantenere il punto”.