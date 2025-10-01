Gazzetta – Un avversario da rispettare, ma da non ingigantire. Alla scoperta dello Sporting Lisbona

“Va rispettato, ma non ingigantito”. È così che l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport presenta lo Sporting Lisbona, avversario di stasera del Napoli in Champions League. I campioni di Portogallo hanno vinto la loro prima gara di Champions contro il Kairat Almaty, ma la loro sfida contro gli uomini di Antonio Conte ne misurerà il livello effettivo.

“Lo Sporting va rispettato, ma non ingigantito. È una buona squadra, seconda nel camplonato portoghese, dietro il Porto dell’italiano Francesco Farioli. Nella prima di Champions, ha battuto per 4-1 i kazaki del Kairat Almaty, travolti leri in casa dal Real Madrid per 5-0. Un 4-0 che dice e non dice, troppo morbido l’avversario. Stasera sapremo una prima verità sulla consistenza dello Sporting dopo la cessione all’Arsenal del centravanti svedese Viktor Gyokeres. Il nuovo centravanti è Luis Suarez, colombiano, omonimo del Suarez uruguaiano. Il Suarez dello Sporting ha già segnato 5 gol nelle prime 9 partite stagionali e non va sottovalutato perché è una prima punta agile e potente, con spiccato senso della porta e bravo a monetizzare il minimo errore altrui. A centrocampo, i fili del gioco li tiene il danese Morten Hjulmand, ex del Lecce inseguito in estate dalla Juve. Rui Borges, l’allenatore, a dicembre del 2024 ha sostituito Ruben Amorim, passato al Manchester United, e a modo suo ne ha portato avanti il progetto di un calcio aggressivo e offenstvo. Nel 2024-25, lo Sporting ha vinto il campionato portoghese davanti al Benfica. Stasera si misureranno i campioni d’Italia e del Portogallo e la partita va vinta anche per questo, per tenere la Primeira Liga lontana dalla Serie A”.