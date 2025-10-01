CdS – La disavventura dello Sporting, l’arrivo a Napoli in ritardo a causa di un guasto aereo. Il racconto

Disavventura per lo Sporting Lisbona, prossimo avversario del Napoli in Champions League. I portoghesi sono infatti arrivati nella città partenopea solo alle 23 italiane, saltando così tutti gli impegni della vigilia come la conferenza stampa. Il motivo è un guasto di uno dei motori dell’aereo, fatto che ha impedito loro di poter arrivare regolarmente all’orario previsto. Racconta la vicenda Il Corriere dello Sport.

“Bloccati per ore in aeroporto. Così è cominciata la trasferta dello Sporting, che ieri ha pure dovuto annullare la conferenza stampa dell’allenatore Rui Borges e del difensore Vagiannidis prevista per le 19,45. Un’odissea, quella dei portoghesi, rimasti bloccati per tutto il pomeriggio all’Humberto Delgado. Sarebbero dovuti partire alle 14:55 locali, ma ci sono riusciti solo in serata. La colpa? Del guasto di uno dei due motori dell’aereo che li avrebbe dovuti portare a Napoli, fare la rifinitura al Maradona e cominciare ad assaporare la notte italiana di Champions. Con oltre 5 ore di ritardo, l’aereo è partito ed è arrivato alle 23 italiane a Capodichino“.