Vagiannidis: “Napoli è una grande città, ci aspettiamo una grande atmosfera”

Domani lo Sporting Lisbona sfiderà il Napoli allo stadio Maradona per la seconda giornata di UEFA Champions League.

Il calciatore greco Georgios Vagiannidis nel corso di una chiacchierata a SportTV ha parlato del match di domani: “Le partite della Champions League hanno sempre le loro storie, il loro entusiasmo. Penso che sarà una grande partita contro una grande squadra. E, naturalmente, siamo preparati al 100% per affrontarli.

Lisbona ha molte somiglianze con la Grecia, il clima, la gente… i primi mesi sono stati molto buoni. E spero di rimanere qui molto più a lungo. La squadra è migliore di quanto mi aspettassi. Sono campioni del Portogallo, quindi il livello è molto alto. Devo mantenere il livello, per migliorare ad ogni allenamento e ad ogni partita. Ed è per questo che gareggeremo anche in Champions League. Italia? Grande paese, Napoli è una grande città. Ci sono stato una volta, i tifosi sono incredibili, ci aspettiamo una grande atmosfera, in uno stadio molto difficile”.