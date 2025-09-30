L’edizione odierna di Tuttosport analizza il prossimo mercato in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli, che ha rafforzato la rosa durante l’estate, deve ancora colmare alcune lacune per completare la squadra guidata da Conte. Tra i principali obiettivi per il mercato di gennaio c’è la ricerca di un’alternativa a Di Lorenzo. Per questo spunta l’interesse per Matheus Nunes. Il calciatore portoghese, ventisettenne, attualmente in forza al Manchester City, rappresenta una nuova idea per la società azzurra. Il Napoli avrebbe già sondato il terreno: Nunes, sotto la gestione dell’agente Jorge Mendes, è un giocatore versatile che può essere impiegato sia come terzino destro sia come mezzala. Una soluzione interessante soprattutto alla luce delle difficoltà estive della società, che aveva dovuto riprogrammare il budget destinato ai vice Di Lorenzo e Anguissa per l’acquisto di Hojlund, necessario dopo il grave infortunio di Lukaku.