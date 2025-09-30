L’edizione odierna di Repubblica ha analizzato la situazione legata a Kevin De Bruyne e sull’incontro avvenuto ieri mattina negli spogliatoi di Castelvolturno con Conte e Oriali. La questione disciplinare legata a De Bruyne sembra essere stata prontamente archiviata. Il calciatore belga, che aveva manifestato platealmente il suo disappunto per la sostituzione al Meazza, ha avuto un richiamo sia da Oriali che dal tecnico, alla presenza della squadra. Nonostante l’accaduto, non c’è stata alcuna multa, ma c’è stato un avviso chiaro per tutto il gruppo. Comportamenti di questo tipo non saranno più tollerati. Il caso appare chiuso, ma la situazione di De Bruyne resta comunque delicata. Oltre al richiamo disciplinare, il giocatore è sotto osservazione anche per le sue prestazioni in campo. I numeri sembrano raccontare una storia positiva, con 3 gol nelle prime 5 giornate, ma il suo rendimento complessivo non convince fino in fondo. Per far spazio al belga, il Napoli ha abbandonato il consolidato 4-3-3, modulo simbolo del successo che ha portato allo scudetto. Ora spetta a De Bruyne dimostrare che questo sacrificio tattico sia giustificabile e rappresenti un valore aggiunto per la squadra.