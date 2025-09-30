Pistocchi: “Per me il Napoli vincerà agilmente lo scudetto”

L’opinionista Mediaset Maurizio Pistocchi nel corso della diretta di Radio Marte ha espresso il proprio parere in merito alla lotta scudetto e chi ha più possibilità di vincere il campionato, scegliendo il Napoli: “Per me il Napoli vincerà lo scudetto e lo vincerà anche abbastanza facilmente, però Conte deve riuscire a gestire contemporaneamente il campionato e la Champions, cosa nella quale non è mai stato troppo abile. Anche sotto due a zero ha avuto una reazione da squadra importante.

A un certo punto il Milan non usciva più dalla sua area di rigore. Non c’è un caso De Bruyne, sarà uscito scontento ma Conte, pur trovandosi in presenza di un campione, è giusto che lo tratti come tutti gli altri perché altrimenti mina la coesione del gruppo. La qualità del belga è sempre la stessa, va forse inquadrato diversamente dal punto di vista tattico. Il Napoli già nel finale dello scorso campionato giocava con il 4-1-4-1, ma dal punto di vista della qualità del gioco la situazione è peggiorata. Se fossi in lui, ma Conte, che è un grande allenatore, non ha bisogno dei miei consigli ed io non conosco le dinamiche interne, tornerei al 4-3-3 perché secondo me è il sistema di gioco che funziona di più per gli azzurri.

Lo stesso De Bruyne può fare la mezzala sinistra, è un giocatore che ha un’esperienza straordinaria, non ha bisogno che un allenatore gli dica dove deve stare, ma di certo non è una seconda punta. Corre poco? Non è vero. Ha determinate caratteristiche, se fossimo in un corpo di ballo è colui che non può fare tutta la serata ma deve fare il pezzo forte della stessa. Poi migliorerà anche dal punto di vista atletico. E’ un grande giocatore, col City era abituato ad avere la palla tra i piedi, di certo deve giocare più dietro. Critico invece Conte per le lamentele sul mercato: dicendo quelle cose in primo luogo svaluti il patrimonio sociale, poi svaluti gli investimenti della società e infine deprimi i calciatori che si sentono dire dal proprio tecnico che non sono all’altezza dei titolari. Sono arrivati comunque Lucca, nel giro della Nazionale, Lang e Beukema, che hanno giocato in Champions, e altri calciatori”.