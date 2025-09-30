Napoli-Sporting: dove vederla in tv e probabili scelte

Domani sera torna la Champions al Maradona, il Napoli affronterà lo Sporting Lisbona alle ore 21:00. Gli azzurri devono riscattarsi dopo la sconfitta di Manchester contro il City e cercheranno la vittoria.

Antonio Conte recupera Olivera e Spinazzola, che oggi hanno svolto allenamento in gruppo. Queste le probabili scelte delle due squadre:

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic Savic, Spinazzola, Juan Jesus, Beukema, Gutierrez, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund. all. Conte

Sporting (4-2-3-1): Joao Virginia, Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo, Hjulmand, Kochorashvili, Quenda, Trincao, Pedro Goncalves, Suarez. all. Rui Borges

La sfida sarà visibile in tv e su Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, oppure in streaming su NOW TV o Sky Go.