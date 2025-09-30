Marolda: “De Bruyne ha dimostrato che non è venuto a Napoli per prendere la pensione ma…”

Il giornalista locale Francesco Marolda, nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” ha commentato la partita persa dal Napoli contro il Milan e della reazione di Kevin De Bruyne al momento della sostituzione: “Il Napoli ha fatto beneficenza nel primo tempo. Antonio Conte deve prendere qualcosa di positivo anche se nel match di San Siro non ha funzionato niente, sul 2 a 0 andavano fatti prima i cambi. De Bruyne? Mi ha fatto piacere la sua reazione, ha dimostrato che non è venuto qui a prendersi la pensione ma poteva comportarsi diversamente. Mi dispiace però che si stia mettendo sotto processo solo lui.

La colpa non è sua ma di Conte, c’è un peccato originale. De Bruyne non è un giocatore di Conte, lui è arrivato a Napoli quando Conte doveva andare via, ora se lo è ritrovato qui e sta vedendo come usarlo, ma cosi non lo aiuta. La colpa non è di De Bruyne, lui è in alieno in questa squadra. A sinistra non si gioca più, c’è il solo Spinazzola che prova ad incidere. Conte deve trovare l’equilibrio e trovare la soluzione, non che riguarda il giocatore De Bruyne“.